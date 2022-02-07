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İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifa çağrılarına şarkılı cevap: Hayatta kalacağım - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifa çağrılarına şarkılı cevap: Hayatta kalacağım

07.02.2022 17:27
İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifa çağrılarına şarkılı cevap: Hayatta kalacağım

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın muhalefet ve kendi partisinden bazı vekillerin istifasını istemesine cevaben Gloria Gaynor'ın ünlü şarkısı "I Will Survive"ı (Hayatta kalacağım) söylediği iddia edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın muhalefet ve kendi partisinden bazı vekillerin istifasını istemesine cevaben Gloria Gaynor'ın ünlü şarkısı "I Will Survive"ı (Hayatta kalacağım) söylediği iddia edildi.

Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen Başbakanlık binasındaki partilerle ilgili raporun ardından boşalan İletişim Direktörlüğü görevine getirilen Guto Harri, Galce yayın yapan haber sitesi Golwg360'a konuştu.

Buna göre, cumartesi göreve başlayan eski BBC muhabiri Harri, Başbakanın "tam bir palyaço olmadığını" belirterek, ilk görüşmelerinde ne yaşandığını anlattı.

Harri, "İçeri girdim, selam verdim ve 'Başbakan, Guto Harri göreve başladığını bildirir' dedim ve masasının arkasından kalkıp selamı aldı. İkimiz de gülüyorduk. Sonra 'Boris, hayatta kalacak mısın?' diye sordum. Derin sesiyle yavaş ve bilinçli bir şekilde 'Hayatta Kalacağım' ifadesiyle bitecek şekilde şarkıdan söylemeye başladı." dedi.

Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın Harri ile görüşmede Gloria Gaynor'ın şarkısını söyleyip söylemediğine ilişkin sorular karşısında, "Özel görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğim ancak tahmin edebileceğiniz gibi onlar eski meslektaşlar." dedi.

Johnson, siyasete girmeden önce gazetecilik yapıyordu.

Parti iddiaları

Johnson, Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği en az 17 parti veya etkinlikle ilgili sıkıntılı günler yaşıyor.

Bunlar arasında 19 Haziran 2020'de Başbakan Johnson için yapılan doğum günü partisi ile Johnson'ın da katıldığı 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesindeki etkinlik de yer alıyor.

Johnson, 20 Mayıs ile ilgili iddiayı doğrulayarak özür dilemiş, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakanın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

Gray'in 31 Ocak'ta yayımlanan raporunda bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği belirtilmişti.

Raporun yayımlanmasının ardından konuşan Johnson, özür dilemiş ancak istifa çağrılarını reddetmişti.

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Boris Johnson, Başbakanlık, Muhalefet, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'dan istifa çağrılarına şarkılı cevap: Hayatta kalacağım - Son Dakika


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