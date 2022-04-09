İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

09.04.2022 17:52
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiriyor. Johnson, ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden Andrij Sybiha Facebook hesabından iki liderin fotoğrafını paylaşarak "baş başa görüşme" yaptıklarını ifade etti. Sybiha, "İngiltere, Ukrayna'ya savunma desteğinde, savaş karşıtı koalisyonda, Rus saldırganlığına yönelik yaptırımlarda liderdir" dedi.

Johnson'ın Kiev ziyareti daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika


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