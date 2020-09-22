İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüs açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüs açıklaması, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son 24 saatte 4 bin 926 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, ülkenin 'tehlikeli bir dönüm noktasından' geçtiğini söyledi. Johnson, salon sporlarının yasaklanacağını, bar ve restoranların ise 22.00'de kapatılmasına karar verildiğini belirtti. Johnson yeni kısıtlamalar konusunda İngiliz halkından destek isteyerek, "Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir. Şimdi birlikte hareket edemezsek, sadece başkalarını riske atmakla kalmayız, aynı zamanda kaçınılmaz olarak yapmaya zorlanacağımız daha sert eylemlerle kendi geleceğimizi tehlikeye atarız" dedi.


Avam Kamarası, Boris Johnson, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'dan koronavirüs açıklaması - Son Dakika Dünya

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