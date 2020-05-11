İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle ilgili bugün yayınladığı 50 sayfalık raporda, aşının bulunamama olasılığı olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan kritik koronavirüs açıklaması, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsle ilgili bugün yayınladığı 50 sayfalık raporda, aşının bulunamama olasılığı olduğunu belirtti. İngiltere'nin koronavirüs salgını yol haritası olarak yorumlanan raporda, gelecekte meydana gelecek yeni salgın dalgalarından endişe duyulduğu belirtildi.

İngiltere'den koronavirüs salgınına ilişkin kritik açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına uzun vadeli çözümün aşı olacağını ama bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyebileceğini de vurguladı. Johnson aşı için "Bir atılım umuyoruz, ama umut bir plan değildir. Aşı veya tedavi bir yıldan uzun sürebilir. Gerçekten de en kötü senaryoda aşıyı hiçbir zaman bulamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BU KISA SÜRELİ BİR KRİZ DEĞİL"

Koroanvirüs salgını tedbirleriyle uzun vadede yaşamak zorunda kalınacağını ifade eden Johnson, "Bu kısa süreli bir kriz değil. Kovid-19 periyodik salgınlara neden olması muhtemel" dedi. Başbakan yakın gelecekte büyük salgın dalgalar olabileceğini belirtirken virüsün insan hayatında uzun süre kalabileceğini ifade etti.

"İKİ UMUT VAAT EDEN AŞI PROGRAMI"

Uzun vadeli çözümün aşı veya ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Johnson, "Bu nedenle, Oxford Üniversitesi ve Imperial College tarafından dünyanın en umut verici aşı geliştirme programlarından ikisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.


Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:01 Kaynak: DHA


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