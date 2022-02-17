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İngiltere Başbakanı Johnson'dan "sahte bayrak operasyonu" uyarısı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'dan "sahte bayrak operasyonu" uyarısı

17.02.2022 17:38
İngiltere Başbakanı Johnson'dan "sahte bayrak operasyonu" uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da bir anaokuluna yapılan saldırının "Ukraynalıları itibarsızlaştırmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da bir anaokuluna yapılan saldırının "Ukraynalıları itibarsızlaştırmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu" olduğunu söyledi.

Johnson, bir askeri üsse yaptığı ziyarette, Ukrayna'daki gelişmelere değinerek, "Keşke herkese bu konuda daha iyi haberler verebilseydim ancak size şunu söylemeliyim, tablo çok acımasız olmaya devam ediyor." dedi.

Anaokuluna yönelik saldırıya işaret eden Johnson, "Bugün, eminim zaten anlamışsınızdır, bir anaokulu, Ukraynalıları itibarsızlaştırmak ve bir Rus eylemi için sahte provokasyon oluşturmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu kapsamında bombalandı." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı, gelecek birkaç gün bunun gibi daha çok olayın yaşanmasından çok korktuklarını da kaydetti.

Ukrayna ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, ülkedeki Rus destekli güçlerin Luhansk bölgesindeki bir köye top atışı yaptığı ve saldırıda bir anaokulunun vurulduğu belirtilmişti.

Ukrayna- Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ediyor, ittifak ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirtiyor.

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Boris Johnson, Ukrayna, England, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'sahte bayrak operasyonu' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson'dan "sahte bayrak operasyonu" uyarısı - Son Dakika
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