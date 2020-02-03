İngiltere Başbakanı Johnson'dan ticaret müzakerelerine ilişkin değerlendirme Açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda olmadığını, bu konularda en yüksek standartlara sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

Londra Greenwich'te " Britanya'nın Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı toplantıda konuşan Johnson, İngiltere'nin AB ile yapacağı serbest ticaret müzakeresinin ana hatlarını anlattı.

Johnson, İngiltere'nin, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, AB'nin rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda olmadığını, bu konularda en yüksek standartlara sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

" Kanada'nınkine benzer bir ticaret anlaşması istiyoruz"

Boris Johnson, net bir seçim yaptıklarını belirterek, "Kanada'nınkine benzer bir ticaret anlaşması istiyoruz. Fakat bunda, çok düşük bir olasılıkla, başarılı olamazsak ticaretimiz mevcut AB'den çıkış anlaşmasına dayalı olacak." dedi.

Yapılacak seçimin "anlaşma ya da değil" şeklinde düşünülmemesi gerektiğini aktaran Johnson, "Asıl soru; AB ile ticari ilişkimiz konusunda görece Kanada mı veya daha çok Avustralya gibi mi bir anlaşmaya varacağız? Her iki durumda da Britanya'nın refaha ereceği konusunda bir şüphem yok. Tabii ki en yakın komşularımızla kuracağımız yeni ilişki, ticaretin çok daha ötesinde olacak." şeklinde konuştu.

Johnson, AB ile güvenlik ve vatandaşların haklarının korunması gibi alanlarda pragmatik anlaşmalar yapılacağını bildirdi.

Zorlu bir müzakere sürecinin yaşanması bekleniyor

İngiltere'nin AB'den çıkış anlaşması kapsamında, 2020'nin sonuna kadar uygulanacak geçiş anlaşması nedeniyle İngiliz ekonomisi üzerinde doğrudan ve sert etkiler görülmesi beklenmiyor.

Bu arada, İngiltere ile AB arasında gelecek 11 ay boyunca son derece zorlu bir müzakere sürecinin yaşanması öngörülüyor. Geçiş sürecinde İngiltere, ortak pazarda kalmaya devam edecek. Mal ve hizmetlerin ticaretinde mevcut statüko da sürecek.

Serbest ticaret anlaşmalarının son derece kapsamlı ve teknik müzakereler içerdiği düşünüldüğünde, 11 aylık sürenin İngiltere ve AB arasında kapsamlı bir anlaşmanın yapılması için yeterli olmadığı belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, geçiş sürecinin 2020 yılından sonrasına uzatılmaması konusunda kararlı. AB yetkilileri ise kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılmasının 2022'ye kadar uzayabileceği öngörüsünde bulunuyor.

AB ile Kanada arasında yapılan serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 7 yıl sürmüştü. Anlaşma, 2016 yılında parlamentolar tarafından onaylanmıştı.