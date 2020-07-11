İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret - Son Dakika
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret
Başbakan Johson'un ziyaretiyle ilgili konuşan kafe işletmecisi Balıkesirli Tolga Verim ise Johnson'ın ziyaretiyle ilgili olarak "Başbakan kafemize gelir gelmez bizimle sohbet etti.
Başbakan Johson'un ziyaretiyle ilgili konuşan kafe işletmecisi Balıkesirli Tolga Verim ise Johnson'ın ziyaretiyle ilgili olarak "Başbakan kafemize gelir gelmez bizimle sohbet etti. İşlerin durumunu sordu. Ben de işlerin durgun olduğunu ve yapılan yardımlarla ilgili sıkıntılarımızı ilettim kendisine. Başbakan da bana bazı garantiler verdi. 'Meraklanma. Hükümetimizin bu konuda planları var. Siz hizmetinize devam edin. Döner harika görünüyor' dedi" ifadelerini kullandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.07.2020 22:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret - Son Dakika