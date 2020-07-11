İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret - Son Dakika

Başbakan Johson'un ziyaretiyle ilgili konuşan kafe işletmecisi Balıkesirli Tolga Verim ise Johnson'ın ziyaretiyle ilgili olarak "Başbakan kafemize gelir gelmez bizimle sohbet etti. İşlerin durumunu sordu. Ben de işlerin durgun olduğunu ve yapılan yardımlarla ilgili sıkıntılarımızı ilettim kendisine. Başbakan da bana bazı garantiler verdi. 'Meraklanma. Hükümetimizin bu konuda planları var. Siz hizmetinize devam edin. Döner harika görünüyor' dedi" ifadelerini kullandı.

- İngiltere