İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) çerçevesinde alınan önlemleri denetlemek için başkent Londra'nın Uxbridge bölgesindeki bir Türk işletmeyi ziyaret etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) çerçevesinde alınan önlemleri denetlemek için başkent Londra'nın Uxbridge bölgesindeki bir Türk işletmeyi ziyaret etti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) çerçevesinde alınan önlemleri denetlemek için başkent Londra'nın Uxbridge bölgesindeki bir Türk işletmeyi ziyaret etti. Türk kafesini ziyaret eden Başbakan Johnson, kafenin çalışanlarıyla kahve içip, sohbet etti.

TÜRK KAFEYE ZİYARET

Ziyaretini resmi sosyal medya hesabından da paylaşan Başbakan Johnson "Bugün Uxbridge'deki bazı yerel işletmeleri ziyaret etmek ve işletmecilerin, işletmelerini Covid-19'a karşı güvenli hale getirmek için nasıl çalıştıklarını görmek harikaydı. Eğer bu hafta sonu dışarı çıkmayı planlıyorsanız sosyal mesafeyle ilgili yönergeleri takip ettiğinizden emin olun. #Dikkatli ol" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN İŞLER NASIL DİYE SORDU"

Demirören Haber Ajansı'na Başbakan Johson'un ziyaretiyle ilgili konuşan kafe işletmecisi Balıkesirli Tolga Verim ise Johnson'ın ziyaretiyle ilgili olarak "Başbakan kafemize gelir gelmez bizimle sohbet etti. İşlerin durumunu sordu. Ben de işlerin durgun olduğunu ve yapılan yardımlarla ilgili sıkıntılarımızı ilettim kendisine. Başbakan da bana bazı garantiler verdi. 'Meraklanma. Hükümetimizin bu konuda planları var. Siz hizmetinize devam edin. Döner harika görünüyor' dedi" ifadelerini kullandı.


Boris Johnson, Koronavirüs, Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson'dan Türk işletmeye ziyaret - Son Dakika Dünya
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