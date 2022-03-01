İngiltere Başbakanı Johnson'ından Ukraynalılara: "200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson'ından Ukraynalılara: "200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz"

01.03.2022 15:30
İngiltere Başbakanı Johnson'ından Ukraynalılara: "200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya saldırılarının ardından ülkelerinden ayrılan Ukraynalıların sayısının artmasının ardından bir mülteci akını yaşanabileceğini ifade ederek, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya saldırılarının ardından ülkelerinden ayrılan Ukraynalıların sayısının artmasının ardından bir mülteci akını yaşanabileceğini ifade ederek, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle mülteci sayılarının milyonlara ulaşabileceğini söyledi. Johnson, "Dün gece Biden ile konuştuğumda, şimdi başlayan insani acil duruma odaklandık. Putin'in işgali şimdiden yüz binlerce insanın evlerini terk etmesine neden oldu ve belki de milyonları bulan daha büyük bir kaçışa hazırlanmalıyız" dedi.

İngiltere'nin 200 bin Ukraynalıyı kabul edebileceğini söyleyen Johnson, "Kesin sayıları hesaplamak zor ama 200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz" açıklamasını yaptı.

220 MİLYON STERLİN YARDIM

Johnson "İngiltere, Ukrayna için acil durum ve insani yardım için 220 milyon sterlin sağlayacak. Polonya dahil komşu ülkelerde insani yardım için bin askeri hazırda bekletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"PUTİN BARBARCA SİLAHLAR KULLANIYOR"

Johnson, "Putin'in binaları bombalayarak ve çocukları öldürmek için binalara füze atarak masum sivillere karşı barbarca ve ayrım gözetmeksizin taktik kullanmaya hazır olduğu oldukça açık" dedi.

(Melike Yazır/ İHA)

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Boris Johnson, England, Mülteci, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson'ından Ukraynalılara: '200 binden fazla kişiyi kabul edebiliriz' - Son Dakika


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