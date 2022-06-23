İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini "gereksiz" buldu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini "gereksiz" buldu

23.06.2022 18:06
İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini "gereksiz" buldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu belirterek, ücret zammı konusunda anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının düzenlediği son 30 yılın en büyük grevinin "gereksiz" ve "korkunç bir fikir" olduğunu belirterek, ücret zammı konusunda anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Johnson, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) dolayısıyla bulunduğu Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ülke genelinde başlattığı greve ilişkin konuştu.

"Bu grevlerin gereksiz olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar masanın etrafında bunu çözmeli." diyen Johnson, grevlerin korkunç bir fikir olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, sendika ile demir yolu kamu işletmesini, ücret zammı konusunda anlaşmaya varmaya çağırdı.

30 yılın en büyük grevi

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının ulaşımda ciddi sıkıntılara neden olan grevi ikinci gününde devam ediyor.

Sendika, artan enflasyon karşısında yüzde 7'lik zam isterken, hükümet yüzde 3 öneriyor.

Ülkede enflasyonun sonbaharda yüzde 11'i bulması bekleniyor.

Son 30 yılın en büyüğü olarak değerlendirilen grevin 21-23 ve 25 Haziran'da düzenleneceği açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi 2. gününde sürüyor İngiltere'de 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi 2. gününde sürüyor Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu Liderler, İngiliz Milletler Topluluğu Toplantısı için Ruanda'da buluştu
Kaynak: AA

Boris Johnson, Hükümet, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini 'gereksiz' buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:48 Adana'da 77 yıldır kimliksiz yaşayan kadın hastaneye gidemediğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:14 Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
16:59 Akıl sağlığı sorunlarıyla uğraşan Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer intihar etti
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 18:13:36. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson, demir yolu ve metro çalışanlarının grevini "gereksiz" buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement