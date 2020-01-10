İngiltere Başbakanı Johnson: "Elimizde Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne dair bilgi... - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Elimizde Ukrayna uçağının İran tarafından düşürüldüğüne dair bilgi...

31 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Hayatlarını kaybedenlerin cesetlerinin derhal ülkelerine gönderilmesinin önemine dikkati çeken Johnson, ayrıca bölgede gerginliğin azaltılması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Boris Johnson, İngiltere, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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