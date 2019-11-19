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İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:36
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