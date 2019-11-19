Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi
Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi - Son Dakika Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews

İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:36 
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