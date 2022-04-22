İngiltere Başbakanı Johnson, Hindistan'a Rusya ve Müslümanlarla ilişkileri konusunda baskı yapmadı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması imzalamada ilerleme kaydetse de Yeni Delhi yönetimine, Rusya'yla ilişkiler ve Müslüman nüfusa yönelik uygulamalar konusunda baskı yapmadığı bildirildi.

Johnson, Hindistan'ı ziyaret etti. Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası alması ve bu konuda parlamento komitesine sevk edilmesinin gölgesinde gerçekleşen ziyarette Johnson, Hint mevkidaşı Narendra Modi tarafından törenle karşılandı.

İkili, görüşme sonrasında gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson'ın Hindistan-İngiltere bağlarının güçlendirilmesine büyük katkıda bulunduğunu kaydeden Modi, "Stratejik ve savunma ortaklığımızı ayrıntılı olarak tartıştık. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasından da bahsettik. Bu yıl sonuna kadar hazır olacak. Bu, geçtiğimiz günlerde imzaladığımız Hindistan-Avustralya serbest ticaret anlaşmasına benzer bir çizgide olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Hindistan'da özellikle savunma sektöründe üretim yapmayı istemesinden memnuniyet duyduklarını belirten Modi, Londra'yı Hindistan'ın Ulusal Hidrojen Misyonu'na katılmaya davet etti.

Modi, Hindistan ve İngiltere'nin teknoloji firmaları ve start-up'ları finanse ederek iklim değişikliği sorunuyla mücadele için 100 milyon dolarlık bir girişimi birlikte geliştireceklerini duyurdu.

Ancak Hindistan Başbakanı, Rusya'yı kınamayarak savaş konusunda diyaloğa odaklandıklarını, her iki ulusun da egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını savunduklarını söylemekle yetindi.

Ticaret anlaşması

Başbakan Johnson da özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için Hindistan ile çalıştıklarını ve bunun için ortak bir vizyonu paylaştıklarını söyledi.

Ekim ayına denk gelen Divali Bayramı'na kadar iki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması yapmayı hedeflediklerini kaydeden Johnson, Hindistan'ın belirli mal ve emtialara uyguladığı tarifeleri düşürmesini takdir ettiklerini ve karşılığında İngiltere'nin bazı tarifeleri düşürdüğünü belirtti.

İngiltere'ye daha fazla Hint'in göç etmesi talebini kabul etme sinyali veren Johnson, İngiltere'nin bilişim sektöründe "yüz binlerce" çalışana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Johnson, Hindistan'ın Moskova'dan satın aldığı silah miktarını azaltması amacıyla savaş uçakları yapmalarını desteklemeyi de taahhüt etti.

"Rusya konusunda baskı yapmadı"

Hindistan Dışişleri Bakanı Harsh Vardhan Shringla, gazetecilere verdiği demeçte, Johnson'ın mevkidaşı Modi'ye Rusya konusunda baskı yapmadığını söyledi.

Shringla, "Ukrayna sorununu görüştüler ama hiçbir baskı olmadı. Başbakan Johnson, bu konudaki bakış açısını paylaştı, Başbakan Modi de bizimkini paylaştı. Bu da Rusya-Ukrayna savaşının derhal sona ermesi gerektiğidir. Herhangi bir baskı yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlara baskı gündeme gelmedi

Ziyaretin sonunda düzenlediği basın toplantısında Shringla'nın açıklaması sorulan Johnson, Hindistan'ın da Rusya'nın Ukrayna'dan çıkmasını istediğini belirterek "Ancak denge konusunda bir farklılık var. Çünkü Hindistan'ın Rusya ile on yıllar öncesine dayanan herkesin anladığı ve saygı duyduğu tarihi bir ilişkisi var." dedi.

Johnson, ülkenin Modi yönetiminde otokrasiye doğru kaydığına dair endişeler sorulduğunda ise Hindistan'ın "büyük bir demokrasi" olduğunu söyledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara da Başbakan'ın, Modi destekçisi Hindu milliyetçileri arasında yükselen Müslüman karşıtı söylem gibi endişelere karşı çıkmadığını kabul etti.

Başbakan'ın sözcüsü, Johnson'ın Müslümanların dükkanlarının yıkılması konusunu gündeme getireceği sözü vermesine rağmen görüşmede, Modi ile bu konuyu ele almadığını ifade etti.