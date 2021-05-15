İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir - Son Dakika
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir

15.05.2021 00:30
İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Hindistan varyantının ülkedeki normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Baş tıp danışmanı Prof. Chris Whitty ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Johnson, söz konusu koronavirüs varyantının gece kulüplerinin de açılacağı normalleşme sürecinin 21 Haziran'daki dördüncü ve son aşamasına geçmeyi daha zor hale getirebileceğini belirtti.

Dördüncü aşamaya geçmenin imkansız olmadığını vurgulayan Johnson, "Ancak gerçekçi olmalıyız, sekteye uğrama ya da gecikme ihtimali var" diye konuştu.

Üçüncü aşamaya 17 Mayıs'ta geçilecek

Bununla birlikte Johnson, mevcut bulgularla 17 Mayıs Pazartesi günü geçilecek üçüncü aşamayı ertelemeye gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

İngiltere'de koronavirüs salgınında alınan önlemler 4 aşamada kaldırılıyor.

Bu normalleşme sürecinin dördüncü aşamasına 21 Haziran'da geçilecek. Bu tarihten itibaren ülkede 30 kişiye kadar insanların buluşmasına izin verilecek, temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörler de açılacak.

Üçüncü aşama ise 17 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren iki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlerin ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak.

'50 yaş ve üstü için iki aşı arasındaki süre azaltılacak'

Öte yandan ülkede koronavirüse karşı aşılamanın devam ettiğini söyleyen Johnson, 38 yaşındaki kişilerin aşılanmaya başlandığını söyledi.

Johnson, bununla birlikte iki doz arasındaki bekleme süresinin 50 yaş ve üzerindekiler için 12 haftadan sekize indirileceğini de duyurdu.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre geçen hafta tespit edilen Hindistan varyantı neredeyse üç katına çıktı.

Bolton, Blackburn, Londra, Sefton ve Nottingham dahil olmak üzere İngiltere genelinde 15 bölgede semptom göstermeyen kişilere de kitlesel test yapılıyor.

İngiltere'de Cuma günkü resmi verilere göre 17 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Günlük pozitif vaka sayısıda 2 bin 193 olarak kaydedildi.

'Olumlu haberlerden sonra durum değişti'

James GallagherSağlık ve Bilim Muhabiri

Düşen vaka sayıları ve son derece başarılı bir aşılama kampanyası da dahil olmak üzere aylar süren olumlu haberlerden sonra durum değişti.

Haziran ayındaki tam normalleşme tehlikede ve sağlık sisteminin üzerinde daha büyük bir baskı olabilir.

Aşılama kampanyasının büyük başarısı nedeniyle, yılın başlangıcından çok daha farklı bir durumda olduğumuzu hatırlamak önemlidir.

Ama virüs ve aşı arasında bir yarış içindeyiz. Pazartesi günü kısıtlamaların bir basamak daha hafiflemesi, daha bulaşıcı bir varyantla birlikte virüsün daha da hızlı hareket edebileceği anlamına geliyor.

Virüs ne kadar hızlı yayılırsa, o kadar çok insan enfekte olur ve o kadar çok insan hastaneye kaldırılabilir. Nedeni de aşılar harika olsa da mükemmel değil. Savunmasız olan her insana da henüz aşı yapılmadı.

Hükümetin bilimsel tavsiye grubuna göre (Sage) yüzde 40 daha fazla bulaşıcılık oranına sahip bir varyant sağlık sistemi üzerinde baskı uygulayabilir. Bununla birlikte Sage, Hindistan'da ortaya çıkan varyantın yüzde 40'tan daha fazla yayılma hızına sahip olmasının mümkün olduğunu tahmin ediyor.

Yine de sorun, başarılı aşılama programlarına sahip olmayan, bulaşıcı varyantların daha da büyük ölçüde zarar verici olabileceği ülkeler için daha da büyük.

İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir
İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir

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Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson: Hindistan varyantı normalleşme sürecini olumsuz etkileyebilir - Son Dakika Dünya

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