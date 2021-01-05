Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson Hindistan ziyaretini iptal etti - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkedeki korona virüs salgınının durumu nedeniyle ay sonu yapmayı planladığı Hindistan ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ay sonunda yapmayı planladığı Hindistan gezisini iptal etti. Downing Street sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan Johnson bu sabah Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü ve planlandığı gibi bu ay Hindistan'ı ziyaret edemeyeceğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi" denildi. Dün gece açıklanan ulusal karantina ve korona virüsün daha bulaşıcı olan yeni türünün yayılması kapsamında Johnson'ın virüs ile müdahaleye odaklanabilmek için İngiltere'de kalmasının kendisi için önemli olduğunu söylediği belirtildi.

Johnson'ın Hindistan'ı 2021'in ilk yarısında ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin konuk olarak katılacağı G7 Zirvesi öncesinde ziyaret etmeyi umduğu ifade edildi.

Öte yandan Başbakan Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan sonra ticaretle ilgili görüşmeleri hızlandırma kapsamında Hindistan'ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

-İHA-