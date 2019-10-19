İngiltere Başbakanı Johnson'ı Brexit için erteleme talep etmeye zorlayacak yasa önerisi kabul edildi
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Johnson'ı Brexit için erteleme talep etmeye zorlayacak yasa önerisi kabul edildi
Parlamenter Oliver Letwin tarafından verilen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Brexit için Avrupa Birliği'den erteleme talep etmeye zorlayacak olan değişilik önergesi kabul edildi. Yapılan oylamada 306 milletvekili karşı oy kullanırken 322 milletvekili kabul edilmesi yönünde oy kullandı.
Ne var ki, Başbakan Johnson yasanın onaylanmasına rağmen AB'den erteleme talep etmeyeceğini açıkladı ve "Bu yasa beni bağlamıyor, 31 Ekim'de elimizdeki anlaşma ile çıkmış olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:18
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