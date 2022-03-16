İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ile Johnson başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ilişkileri geliştirme fırsatları ile Ukrayna'daki durumun da aralarında yer aldığı uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bin Selman ile Johnson, iki ülke hükümetleri arasında stratejik ortaklık konseyinin kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

Söz konusu stratejik ortaklık konseyine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, görüşmeye Suudi Arabistan Enerji ve Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakan Yardımcısı da katıldı.

Körfez turu kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden, ardından da başkent Riyad'a gelen Johnson, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Yardımcısı Muhammed bin Abdurrahman tarafından karşılanmıştı.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."