İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

16.03.2022 22:13
İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ile Johnson başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ilişkileri geliştirme fırsatları ile Ukrayna'daki durumun da aralarında yer aldığı uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bin Selman ile Johnson, iki ülke hükümetleri arasında stratejik ortaklık konseyinin kurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladı.

Söz konusu stratejik ortaklık konseyine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, görüşmeye Suudi Arabistan Enerji ve Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakan Yardımcısı da katıldı.

Körfez turu kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden, ardından da başkent Riyad'a gelen Johnson, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Yardımcısı Muhammed bin Abdurrahman tarafından karşılanmıştı.

Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyorum. Her iki ülke, Rusya'nın benzeri görülmemiş yasa dışı acımasız işgalinden sonra bölgenin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının ana ortaklarındandır."

İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü
İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Batı'nın doğal gaz ve petrol ithalatı için Suudi Arabistan ile yakınlaşması neden eleştiriliyor? Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Batı'nın doğal gaz ve petrol ithalatı için Suudi Arabistan ile yakınlaşması neden eleştiriliyor? İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Suudi Arabistan, Boris Johnson, Ukrayna, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
20:26 ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama: Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle birlikte Putin'e baskılarımıza devam edeceğiz
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement