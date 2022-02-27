İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

27.02.2022 00:33
İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy ve Ukrayna halkının inanılmaz kahramanlığını ve cesaretini takdir ettiği belirtilerek, iki liderin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hesap ettiğinden daha büyük bir Ukrayna direnişiyle karşı karşıya olduğu konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği yinelediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açıdan tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir. İki lider, Rusya'yı SWIFT'den çıkarmak için harekete geçme konusundaki artan istekliliği memnuniyetle karşıladı. Johnson ve Zelenskiy, Belarus'un, Putin'in şiddetinde bir kanal olarak oynadığı rol konusunda karşılıklı endişelerini dile getirdi."

Zelenskiy'den Johnson'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'ye Ukrayna ordusunu güçlendirmeye yönelik aldığı yeni karardan dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy, "Saldırgana karşı koyulması yönünde ilerideki ortak adımlar konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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