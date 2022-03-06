İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

06.03.2022 20:45
İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, liderler arasındaki diplomasi trafiği sürüyor. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, liderlerin, Rusya'nın barbarca saldırılarını ve Ukraynalı sivillere yönelik artan tehdidi ele aldığı aktarılarak, Johnson'ın İngiltere'nin Rusya'nın başarısız olmasını sağlama konusunda kararlılığının altını çizdiği ifade edildi.

Görüşmede, liderlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin acil ihtiyaçlarını tartıştığı belirtilen açıklamada, "Başbakan, daha fazla savunma ekipmanı sağlamak için ortaklarla birlikte çalışmayı taahhüt etti" denildi. Açıklamada ayrıca, görüşmede liderlerin Rusya'nın gelişigüzel saldırıları ve ateşkes ihlallerini hızlandırdığı Ukrayna'da kötüleşen insani durumu ele aldıkları aktarıldı.

(İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Boris Johnson, England, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika


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