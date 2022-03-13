İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

13.03.2022 22:37
İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı" sınadığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı" sınadığını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Zelenskiy ve Johnson telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Johnson, Zelenskiy ve Ukrayna halkını cesaretlerinden ötürü taktir etti.

Açıklamada Johnson'ın, Putin'in barbarca eylemlerinin sadece Ukrayna'yı değil, tüm insanlığı sınadığını söylediği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, (ABD'li gazeteci) Brent Reynaud ve sayısız masum Ukraynalının öldürülmesini ve Dniprorudne Belediye Başkanı (Yevhen Matveyev) ile Melitopol Belediye Başkanının (İvan Fedorov) kaçırılmasını kınadı. Başbakan Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlamaya devam ettiği desteğin altını çizdi. Johnson, İngiltere'nin salı günü başkent Londra'daki Ortak Seferi Kuvvet (JEF) Toplantısı dahil ortaklarla birlikte çalışarak, Ukrayna'nın öz savunmasını desteklemek için daha fazla seçenek aramaya devam edeceğini söyledi."

Açıklamada, Johnson'ın, bu feci çatışmaya bir son vermek için ülkesinin Ukrayna'nın tüm çabalarında arkasında durmaya devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü - Son Dakika


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