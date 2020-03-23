İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

79 yaşındaki Johnson'ın bu başvurusu kızı Rachel'ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.

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