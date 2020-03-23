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İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın en başından bu yana Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerine açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit'e karşı olan ve muhalif görüşlerini açıklayan babası Stanley Johnson Fransız vatandaşlığına başvurdu.
79 yaşındaki Johnson'ın bu başvurusu kızı Rachel'ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30
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