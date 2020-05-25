İngiltere Başbakanı Johnson'ın Başdanışmanı Cummings:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, korona virüs şüphesi olmasına rağmen karantina kurallarını ihlal ederek, seyahat etmesi nedeni ile istifa çağrısı yapılmıştı. Başdanışman Cummings, bugün konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cummings, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Bence bu koşullarda yaptığım şey gerçekten mantıklıydı" ifadelerini kullandı. Başdanışman, içinde bulunduğu koşulların karmaşık ve zor olduğunu dile getirerek, karısının hastalanmasında sonra salgın nedeni ile çocukların bakımı için bir yol bulamadığını ifade etti. Cummings, kendilerini Londra'da güvende hissetmediklerini açıklarken, "Küçük çocukların bakımı kurallar açısından istisnai bir durumdu. Bununla başa çıkma şeklim kimse için risk oluşturmadı" ifadelerini kullandı. Başdanışman, "Yönetmelikler, kurallara uymanın mümkün olmadığı çeşitli istisnai durumları açıklıyor. Kurallar her koşulda evde kalmalısın demiyor. Bu kurallara uyamayacağınız bazı durumlar olduğunu söylüyor. Bende istisnai bir durumda olduğumu düşünüyordum" dedi.

Başdanışman Cummings, mevcut koşullar altında ailesinin Durnham'da bulunan evine gitmenin en güvenli seçenek olduğuna karar verdiğini açıkladı. Cummings, seyahat kararı ile ilgili Başbakan Johnson'a danışmadığını ifade ederken, "Durum önümüzdeki günlerde netleştiğinde onunla konuşacağımı sanıyordum" dedi.

Cummings, ailesinin mülkünde ormanda yürüyüşe çıktığını dile getirirken, kimse ile etkileşime geçmediğini vurguladı. Başdanışman, "Mülkten hiç ayrılmadık. Özel arazideydik. Uzaktan bazı insanları gördük, ancak sosyal mesafe kurallarını ihlal etmedik" ifadelerini kullandı. Başdanışman Cummings, kendisine yöneltilen istifa çağrıları için "Bu öfkenin çoğu, medyadaki doğru olmayan raporlara dayanıyor. Makul davrandığım ve riskleri en aza indirmeye çalıştım. Haklı olduğumu söylemiyorum ama bunu neden yaptığımı açıkladım" dedi.

(İHA)