Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson'ın ilk yenilgisi: Kritik oylamayı kaybetti, erken seçim sinyali verdi
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın ilk yenilgisi: Kritik oylamayı kaybetti, erken seçim sinyali verdi

3 saat önce

İngiltere Başbakanı Johnson'ın ilk yenilgisi: Kritik oylamayı kaybetti, erken seçim sinyali verdi

İngiltere Başbakanı Johnson'ın ilk yenilgisi: Kritik oylamayı kaybetti, erken seçim sinyali verdi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a anlaşmasız Brexit'teki (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması) ısrarı ve parlamentoyu tatil yoluyla askıya alması pahalıya patladı.


Johnson, parlamento gündemini muhalefetin belirlemesini sağlayabilecek oylamayı kendi partisinden "isyancı" milletvekillerinin de oylarıyla 328'e 301 kaybetti. Johnson yenilgisinin ardından karşı adım olarak erken seçime gidilmesi için önerge sunacak.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:08 
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