İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi.
Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.
İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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