İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı (2) - Son Dakika

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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı (2)
6 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Boris Johnson, 11 numaradaki dairesinde kendini izole ediyor. Johnson'un dairesi, 10 numaralı Başbakanlık Ofisinin yanında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:57 Kaynak: AA
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