Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı - Son Dakika Dünya

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı

6 saat önce

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğu ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirildi.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'ın halen yoğun bakımda olduğu ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Michael Gove, BBC'ye yaptığı açıklamada, Johnson'ın durumunun pazar günü bir dizi test için hastaneye kaldırıldıktan sonra kötüleştiğini söyledi.

"KABİNEYE BİLGİ VERİLDİ"

Gove, "Tıbbi tavsiye, Başbakan'ın dün akşam saat 19.00'da yoğun bakıma alınması gerektiği yönündeydi. Bundan hemen sonra kabineye bilgi verildi." dedi.

"SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANMADI"

Yoğun bakımda tutulmasının nedenlerinden birinin, sağlık ekibinin uygun gördüğü her türlü desteği gerektiğinde sağlayabilmesi olduğunu belirten Gove, ancak oksijen desteği verilen Johnson'ın "solunum cihazına bağlanmadığını" kaydetti.

ZATÜRRE Mİ OLDU?

Başbakanın zatürre olup olmadığı şeklindeki soru üzerine "bunu bilmediğini" belirten Gove, "Durumunda herhangi bir değişiklik olursa, 10 Numara (Başbakanlık) ülkeyi haberdar etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Başbakan'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise Johnson'ın "emin ellerde" olduğunu söyledi.

JOHNSON 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti. Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI"

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı. Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

NİŞANLISINDA DA VİRÜS BELİRTİSİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

İNGİLTERE'DE YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ NASIL İŞLİYOR?

Yoğun bakım ünitesindeki her hastanın solunum cihazına bağlanması gerekmiyor. Bazı hastaların solunumuna destek olmak üzere "sürekli pozitif havayolu basıncı" (CPCP) adı verilen aygıtlar kullanılıyor. Bunlar ağızdan bir maske yoluyla ve hafif bir basınç uygulayarak akciğerlere oksijen gönderiyor. Bu aygıtları kullanan hastaların, solunum cihazına bağlananlar gibi uyutulması gerekmiyor. Yoğun bakım ünitesindeki hastaların kablolarla ve tüplerle birçok cihaza bağlanarak vücut fonksiyonlarının gözetim altında tutulması gerekiyor. Tedavide kullanılan ilaç ve beslenmelerini sağlayan serum damar yoluyla veriliyor. Bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ciddi vakalarda kullanılmak üzere ECMO cihazları adı verilen yaşam destek cihazları da bulunuyor. Bunlar akciğer ve kalbin fonksiyonlarını üstleniyor. Ancak İngiltere çapında bu cihazların sayısı oldukça sınırlı.

Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı
Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:54 Kaynak: AA

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