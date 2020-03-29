İngiltere Başbakanı Johnson: İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz halkına yazdığı mektupta koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede 'evde kalın' çağrısında bulundu. Johnson, "İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halka yazdığı açık mektupta koronavirüs tehdidine karşı 'evde kalın' çağrısında bulundu. Johnson, mektubunda, "Biliyoruz ki, işler iyiye gitmeden önce kötüye gider. Ancak doğru hazırlıkları yapıyoruz ve kuralları takip ettiğimiz sürece, daha az can kaybı olacak ve hayat daha kısa sürede normale dönecek. Bu yüzden, bu acil durumda size çağrı yapıyorum; lütfen evde kalın. Ulusal Sağlık Servisini koruyun ve hayat kurtarın" dedi.