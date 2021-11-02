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İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi

02.11.2021 18:29
İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklayan İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'dan yaşanan karışıklık için özür dilediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklayan İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar'dan yaşanan karışıklık için özür dilediğini belirtti. Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Dün İsrail Enerji Bakanı Karine Elharrar, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) alanına tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için konferansa katılamadığını açıklamıştı. Elharrar, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu belirtmişti. COP26 Konferansında yaşanan durumun ardından bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, dün yaşanan karışıklık için Balan Elharrar'dan özür dilediğini belirterek, konferans alanına girişi sırasında İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile birlikte kendisine eşlik etti. Johnson, "Dün düzenlemelerle ilgili bir karışıklık olduğunu anlıyorum. Bunun için çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Johnson'ın kendilerine eşlik etmesinin ardından Başbakan Bennett yaptığı açıklamada, Johnson'a "bu talihsiz olaya hızlı müdahalesi" için teşekkür ederek, bu durumu "herkes için erişilebilirliğin önemi konusunda hepimiz için bir öğrenme fırsatı" olarak nitelendirdi. Konferans organizatörleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Bu gerçekten bir hataydı ve bunun için özür diledik. Elharrar'ın bugün COP26'ya katıldığını görmekten memnunuz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Konferans alanı tekerlekli sandalye ile erişilebilir olmadığı için katılamadığını açıklamıştı. Elharrar bir televizyona verdiği röportajında, konferans alanına ulaşmak için tek seçeneğinin yürümek veya tekerlekli sandalye için uygun olmayan bir servise binmek olduğunu bildirmiş, bu konu hakkında yarına kadar bir çözüm bulunmasını umduğunu kaydetmişti. Elharrar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise, "COP26'ya dünyadaki meslektaşlarımla tanışmak ve iklim krizine karşı ortak mücadelemizi ilerletmek için geldim. Engelliler için erişilebilirliği teşvik eden Birleşmiş Milletler'in 2021'de kendi etkinliklerinde erişilebilirlik konusunda endişelenmemesi üzücü" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi

Birleşmiş Milletler, Boris Johnson, Enerji, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail Enerji Bakanı Elharrar'dan özür diledi - Son Dakika


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