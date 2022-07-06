İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti

06.07.2022 23:26
İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa çağrılarına karşı çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa çağrılarına karşı çıktı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan üst düzey bir kaynak, Sky News'e yaptığı açıklamada, Johnson'ın istifaya niyetli olmadığını ve kesinlikle meydan okuyacağını belirtti.

Johnson'ın, hem partisi hem de muhalefetten gelen istifa çağrılarına rağmen mücadeleye devam etmek istediğini belirten yetkili, Başbakan'ın yeni bakan atamaları yapmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti içerisinde dünden bu yana yaşanan istifa dalgasında şu ana kadar 2'si bakan 39 hükümet yetkilisi görevinden ayrıldı.

Bakanlar art arda istifa kararı aldı

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak dün art arda istifa ettiklerini açıklamıştı.

Javid, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra da Maliye Bakanı Sunak istifa ettiğini duyurmuştu.

İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin Grup Yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, kendisine verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğu açıklamasının ardından gelmişti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada ise Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Johnson'ın siyasi geleceği sorgulanıyor

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Lideri olduğu Muhafazakar Parti içinde 6 Haziran'da güven oylamasına gidilmiş ancak Johnson 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Parti içindeki güven oylamasını kazansa da Johnson'ın siyasi geleceğinin tehlikede olduğu yorumları yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı Bakanlardan Başbakanlık Ofisi'ne çıkarma: Johnson'a istifa baskısı İngiltere'de bakan istifaları İngiltere'de bakan istifaları
Kaynak: AA

Başbakanlık, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:34 Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti
22:18 'Demir Yumruk' operasyonunda 10 kişi tutuklandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayat pahalılığına ilişkin açıklama: Şubat-Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacağız
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu: Kabul etmezseniz imza atmayız dedik, kabul ettiler
20:58 Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 23:33:34. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement