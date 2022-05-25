İngiltere Başbakanı Johnson istifa etmeyecek - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson istifa etmeyecek

25.05.2022 19:03
İngiltere Başbakanı Johnson istifa etmeyecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporun "acı" sonuçları ve kamuoyunun öfkesine rağmen görevde kalması gerektiğine inandığını, istifa etmeyeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporun "acı" sonuçları ve kamuoyunun öfkesine rağmen görevde kalması gerektiğine inandığını, istifa etmeyeceğini bildirdi.

Johnson, kıdemli müsteşar Sue Gray'in, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili detaylı raporunu yayımlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Skandalın "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini söyleyen Johnson, "İnsanların neden öfkeli olduğunu ve olanlara neden kızdığını anlıyorum." dedi.

Ancak istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Başbakan, "Kararlı bir şekilde, devam etmenin ve vaatleri yerine getirmenin benim işim olduğunu düşünüyorum. (Raporun) sonuçları ne kadar acı ve can sıkıcı olsa da ve ne kadar mahcup edici olsa da ilerlemeye devam etmeliyim ve hükümet ilerlemeye devam etmeli. Böyle de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından da Gray, raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği belirtilerek, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıktaki yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson istifa etmeyecek - Son Dakika


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