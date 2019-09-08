İngiltere Başbakanı Johnson istifalara rağmen Brexit'i ertelemeye yanaşmıyor
14 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 31 Ekim'de süresi dolacak olan Brexit’in ertelenmemesi için mücadele edeceği ve gelecek ay düzenlenecek AB liderler zirvesinde herhangi bir ek süre ya da erteleme talebinde bulunmayacağı belirtildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 31 Ekim'de süresi dolacak olan Brexit'in ertelenmemesi için mücadele edeceği ve gelecek ay düzenlenecek AB liderler zirvesinde herhangi bir ek süre ya da erteleme talebinde bulunmayacağı belirtildi.
Çalışma Bakanı Amber Rudd'un cumartesi günkü istifasını değerlendiren Johnson'ın kabinesinden iki bakan, istifalara rağmen Başbakan Boris Johnson'ın 31 Ekim itibarıyla, İngiltere'nin AB'den ayrılması planına sadık kalacağını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:00
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