İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde gerilen halkı "konuyu kapatmaya" ve "iyileşmenin başlamasına izin vermeye" çağırdı.

Johnson, 650 seçim bölgesinde sonuçların belli olmasının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde açıklama yaptı.

Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldığını belirten Boris Johnson, çalışmalarına başladığını ve yeni parlamentonun pazartesi günü toplanacağını söyledi.

Johnson, oluşturacağı yeni kabinesini "halk hükümeti" olarak tanımlayarak, Brexit'i gerçekleştirmek için kendisine verilen yetkinin gereğini yerine getireceğini vurguladı.

Muhafazakar Partiye ilk kez oy verenlere seslenen Başbakan Johnson, "Bize ve bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. Güveninizin karşılığını vermek ve önceliklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Johnson, Brexit'e karşı olan ve partisine oy vermeyenleri de göz ardı etmeyeceğine, süreç içinde toplumda bölünmeler görüldüğüne işaret ederek, "Hangi tarafta olursanız olun, 3,5 yılın ve sık sık yaşanan sıkıcı tartışmaların ardından herkesi konuyu kapatmaya ve iyileşmenin başlamasına izin vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Bu ülke, kırgınlıklara ara vermeyi ve Brexit konusunda konuşmaya kalıcı olarak son vermeyi hak ediyor." ifadesini kullanan Boris Johnson, en büyük önceliklerinden birinin Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) iyileştirme olacağını aktardı.

Tek başına iktidar

Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle seçimi ilk sırada tamamladı.

Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.

Seçimde bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48, Liberal Demokratlar 11, Galler partisi Plaid Cymru 4, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 18 sandalye elde etti.

Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise parlamentoya giremedi.