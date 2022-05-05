İngiltere Başbakanı Johnson, Japon mevkidaşı Kişida ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson, Japon mevkidaşı Kişida ile görüştü

05.05.2022 18:22
İngiltere Başbakanı Johnson, Japon mevkidaşı Kişida ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun görüşmesinde, savunma, yeşil enerji ve ticaret konuları ele alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun görüşmesinde, savunma, yeşil enerji ve ticaret konuları ele alındı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara sözcüsü, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson'ın, Japonya ile küresel güvenliği ve yakın ikili ilişkileri derinleştirmek amacıyla bu sabah Kişida'yı Başbakanlıkta ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki lider de Rusya'nın ( Ukrayna'yı) barbarca işgalinin, Soğuk Savaş sonrası dönemin sonunu işaret ettiği ve daha geniş uluslararası istikrar için önemli etkileri olduğu konusunda aynı görüşte." ifadesi kullanıldı.

Liderlerin, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenliğin ayrılmaz bir bütün olduğu konusunda anlaştığı kaydedilen açıklamada, Johnson ve Kişida'nın, dünya çapındaki demokrasilerin otoriter rejimlere karşı birlik içinde durması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

İngiltere, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmasını kınadı

Açıklamada, Johnson'ın, görüşmede, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmasına değindiğine işaret edilerek, İngiltere'nin Kuzey Kore'nin kışkırtıcı eylemlerini kınadığı, Japonya ve Hint-Pasifik müttefikleriyle omuz omuza olduğunu dile getirdiği vurgulandı.

Her iki liderin de Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) konusunda, İngiltere ve Japonya'nın önemli ilerleme kaydettiği konusunda hemfikir olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Johnson, Kişida'nın, projenin İngiltere-Japonya ikili ilişkilerinin temel taşı olabileceği yönündeki görüşünü memnuniyetle karşıladı. İngiltere ve Japonya arasındaki güçlü ticari ilişkiye değinen Johnson, İngiltere'deki Japon yatırımını memnuniyetle karşıladı ve ekonomik bağları daha da güçlendirmek için milletvekili Greg Clark'ı İngiltere'nin Japonya'daki yeni ticaret elçisi olarak atadığını söyledi. Liderler, geleceğin en son teknolojilerini geliştirmek için araştırma ve yenilik konularındaki bağlarını derinleştirme konusunda da anlaştı."

Açıklamada, Johnson'ın, iki ülkenin dünya çapında enerji güvenliğini desteklemek için daha fazla yenilenebilir enerji geliştirme konusunda teknoloji hünerlerini ve yatırımlarını kullanmayı sürdürmesi gerektiği yönündeki beklentisini de aktardığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Johnson'ın, İngiltere'nin Fukushima gıda ürünleri üzerindeki kalan kısıtlamaları yakında kaldıracak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü Son dakika haberleri... Rusya'dan Başbakan da dahil 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı Son dakika haberleri... Rusya'dan Başbakan da dahil 63 Japon üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

England, Japonya, Enerji, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Japon mevkidaşı Kişida ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:32:06. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson, Japon mevkidaşı Kişida ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement