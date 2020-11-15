İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif olan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığını bildirdi.

DAHA ÖNCE DE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Başbakan Johnson, daha önce koronavirüse yakalanmış, Nisan ayında tamamen iyileştiğini duyurmuştu. Ancak İngiliz sağlık yetkilileri, virüse ikinci kez yakalanan kişilere dair vakaların bulunduğunu hatırlatarak, Başbakan Johnson'ı yeniden hastalığa yakalanabileceği konusunda uyarmıştı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'nin de dahil olduğu Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 24 bin 962 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318'e yükseldi. Ölü sayısı da 168 artarak 51 bin 934 oldu.