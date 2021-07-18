İngiltere Başbakanı Johnson kendini karantinaya aldı - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile temasta bulunması nedeniyle kendini karantinaya aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile temasta bulunmaları nedeniyle 10 gün boyunca karantinada kalacak. Hükümetin daha önce Johnson ve Sunak'ın tecrit etmek yerine bir pilot programda yer alacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtmesinin ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine bu programdan vazgeçildiği ve hükümetin Covid-19'a ilişkin belirlediği ulusal yönergelere uygun olarak karantina uygulayacakları belirtildi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Johnson'ın Chequers'teki evinde kendini izole edeceği

belirtilirken, pilot uygulamada yer almayacağı ve bakanlarla uzaktan görüşmeye devam edeceği ifade edildi.

Ekonomi Bakanı Rishi Sunak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole edeceğini ve pilot uygulamada yer almayacağını açıkladı.

Johnson ve Sunak'ın karantina uygulama kararları dün İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmasından sonra geldi. - MANCHESTER