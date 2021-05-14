İngiltere Başbakanı Johnson: "Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: "Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var"

14.05.2021 21:09
İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türüne (Hindistan varyantı) ilişkin, "bazı önemli bilinmeyenler" bulunduğuna ve bir öncekine göre daha bulaşıcı olduğuna inandıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türüne (Hindistan varyantı) ilişkin, "bazı önemli bilinmeyenler" bulunduğuna ve bir öncekine göre daha bulaşıcı olduğuna inandıklarını belirtti.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ile Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarındaki artış ve son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var." diyen Johnson, "Bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı olduğuna inanıyoruz ama ne kadarıyla bilmiyoruz. Varyant önemli ölçüde daha bulaşıcı ise kısıtlamaları hafifletme söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla bazı zor seçimlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Johnson, şimdiye kadar aşıların daha az etkili olacağına dair hiçbir kanıtlarının olmadığını işaret ederek hükümetin 50 yaşın üzerinde ve savunmasız gruptakilere ikinci dozun uygulanmasını hızlandıracağını ve iki doz arasındaki sürenin 8 haftaya indirileceğini söyledi.

Bu aşamada, artan vakaların Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerinde yönetilemez baskılara dönüştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığına dikkati çeken Johnson, varyantta ani bir artışın görüldüğü Bolton'da dahi durumun bu şekilde olduğunu belirtti.

Başbakan Johnson, "Yol haritasını geciktirmek için mevcut kanıtlara ihtiyacımız olduğuna inanmıyorum." dedi.

Hükümetin, pazartesi gününden itibaren İngiltere'nin yol haritasının üçüncü adımına geçme planını sürdüreceğinin altını çizen Johnson, "Ancak bu yeni varyantın ilerlememizde ciddi bir aksamaya neden olabileceğini ve haziran ayında dördüncü adıma geçmeyi zorlaştırabileceğini söylemek zorundayım. Halkı güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

İngiliz Başbakan, işletmelerin planlandığı gibi pazartesi yeniden açılmasını engellemeyeceklerini dile getirerek, halktan kendi payına düşeni yapması çağrısında bulundu.

Hindistan varyantında artışın olduğu Bolton ve Blackburn'de yaşayanlar için çok üzgün olduğunu dile getiren Johnson, bu bölgelere daha fazla kısıtlama getirmeyeceğini bildirdi.

Johnson, hükümetin NHS'yi alt üst edebilecek ciddi bir hastaneye yatış riski olduğunu görür görmez başka kısıtlamaları hemen uygulayabileceğine de dikkati çekti.

İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı

Ülkede, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türünün görüldüğü vaka sayısındaki artışın NHS üzerindeki baskıyı arttırmasından korkuluyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun yayımladığı verilere göre, ülkede 5 Mayıs'ta 520 olan Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayısı 12 Mayıs'ta 1313'e ulaştı, 4 kişi de hayatını kaybetti.

İngiliz hükümetinin, "endişe türü" olarak tanımladığı Hindistan varyantı ülkede en çok Londra, Bolton, Blackburn ve Nottingham kentlerinde görüldü.

Boris Johnson, Başbakanlık, England, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var' - Son Dakika


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