İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'da Letonyalı mevkidaşı Karins'le görüştü - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'da Letonyalı mevkidaşı Karins'le görüştü

14.03.2022 23:04
İngiltere Başbakanı Johnson, Londra'da Letonyalı mevkidaşı Karins'le görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Ukrayna'daki gelişmeleri ve Avrupa'nın Rus hidrokarbonlarından nasıl uzaklaşabileceği konularını ele aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Ukrayna'daki gelişmeleri ve Avrupa'nın Rus hidrokarbonlarından nasıl uzaklaşabileceği konularını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Letonyalı mevkidaşı Karins'le Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, her iki liderin de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da korkunç ve affedilemez bir hata yaptığını ve masum sivillere karşı ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurulması gerektiğini söylediği belirtildi.

İngiltere ve Letonya, nükleer ve yenilenebilir seçeneklerini inceleyecek

Batı'nın, Rus hidrokarbonlarına olan bağımlılığını sona erdirmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, her iki liderin de nükleer ve yenilenebilir seçenekleri hızla araştırma konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Johnson ve Karins'in, iki ülke arasındaki savunma bağlarının derinleştirilmesi ve Avrupa güvenliğinin desteklenmesinin de hayati önem taşıdığını söylediği aktarılan açıklamada, "Johnson, Letonya'nın bugün ve gelecekte NATO ortaklarıyla birlikte durmak için İngiltere'ye güvenebileceğini ve İngiltere'nin Avrupa güvenliğine verdiği desteğin sarsılmaz olduğunu yineledi." ifadesi kullanıldı.

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Letonya, England, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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