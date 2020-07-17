İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'de "normale dönmeyi" umuyor - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'de "normale dönmeyi" umuyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında yeni gevşeme kararları alırken, Noel'de "normale önemli ölçüde dönmeyi" umduklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında yeni gevşeme kararları alırken, Noel'de "normale önemli ölçüde dönmeyi" umduklarını belirtti.

Vefat eden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önce Mehmet Ali Birand'la yaptığı program sosyal medyanın gündemine oturdu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı

Başbakan Johnson, düzenlediği basın toplantısında, güvenli olması durumunda şirketlerin evden çalışan personelini 1 Ağustos itibariyle iş yerlerine çağırabileceğini söyledi.

Kimin evden çalışıp kimin iş yerine döneceği konusunda takdirin işverenlerde olacağını aktaran Johnson, "gerekli olmadığı sürece toplu ulaşım araçlarının kullanılmaması" yönündeki uyarının da kaldırıldığını ifade etti.

İkinci bir dalgayı önlemek istediklerini, bu nedenle alınacak gevşeme kararlarının "şartlı" olduğunu söyleyen Başbakan, "Olağanüstü kısıtlamaları gözden geçirebileceğimize ve en erken kasım ayından itibaren, muhtemelen Noel'de, büyük ölçüde normale dönüşe izin verebileceğimize dair güçlü ve içten bir umudum var." dedi.

Ülkede, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yerel yönetimler, kısıtlamaların kaldırılması konusunda kendi kararlarını alma yetkisine sahip.

Kovid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İngiltere'de normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise, 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz'dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı duyurulmuştu.

Boris Johnson, İngiltere, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'de 'normale dönmeyi' umuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 23:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson, Noel'de "normale dönmeyi" umuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]