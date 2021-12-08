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İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi

08.12.2021 16:24
İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta parti düzenlendiğini ve bununla ilgili personelin şaka yaptığını gösteren video nedeniyle özür dilerken, istifa çağrılarını reddetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen geçen sene Başbakanlık'ta parti düzenlendiğini ve bununla ilgili personelin şaka yaptığını gösteren video nedeniyle özür dilerken, istifa çağrılarını reddetti.

Johnson, Avam Kamarası'nda düzenlenen Başbakan'a Sorular Oturumu'nda yaptığı açıklamada, "Kuralları koyanların kurallara uymadığını düşünmenin ne kadar sinir bozucu olduğunu anlayabiliyorum." dedi.

Videoyu görünce çok sinirlendiğini kaydeden Johnson, "Ülkede yol açtığı incinme ve verdiği izlenim için özür dilerim." dedi.

İddialar ortaya çıktığından beri parti düzenlenmediği ve Kovid-19 kurallarının çiğnenmediği konusunda kendisine defalarca güvence verildiğini söyleyen Başbakan, konunun incelenmesi ve kuralları ihlal ettiği belirlenen çalışanlar hakkında disiplin işlemi yapılması için talimat verdiğini duyurdu.

İstifa çağrılarını reddetti

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, parti gerçekleştiği sırada yürürlükte olan kuralları gereği insanların yalnız öldüğüne ve ailelerinin bu son anlarında onlarla olamadığına işaret ederek, "Başbakanlık'taki partiye izin veren kurallar, annesi ölmekte olanlar için neden geçerli değildi?" diye sordu.

Johnson, bunun üzerine Kovid-19'u siyasete alet etmenin büyük bir hata olacağını söyledi.

İskoç Ulusal Partisi'nin meclis grubu lideri Ian Blackford ise Başbakanlığın kasıtlı olarak kuralları çiğnediğini ve halkın yaptığı fedakarlıklarla alay ettiğini belirterek, Johnson'ı istifaya çağırdı.

Johnson ise "Ben işime devam edeceğim." diyerek çağrıyı reddetti.

Tartışmalı Noel partisi

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki sözcüsü Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.

Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, Kovid-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.

Başbakanlık, Başbakan, İstifa, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson Noel partisi videosu için özür diledi - Son Dakika
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