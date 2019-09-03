Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti
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İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti

2 saat önce

İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.

İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti, System.String[]

İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.


Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olan 31 Ekim tarihi yaklaşırken hem Londra sokaklarındaki hem de İngiltere parlamentosundaki tansiyon giderek artıyor. Hem halk arasında hem de siyasiler arasındaki gerginlik devam ederken İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçtiğini duyurdu. Brexit krizi giderek derinleşirken Lee'nin son hamlesi ile birlikte Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti. Yaşanan bu son gelişme parlamentoda erken seçime gidilmesi yönünde bir oylamaya gidileceği ihtimalini güçlendirdi.


Parlamento önünde Brexit protestosu


Parlamento da gerçekleştirilen oturum esnasında, Parlamento binası önünde buluşan yüzlerce İngiliz vatandaşı da Johnson ve ekibini istifaya çağırdı. - LONDRA

Demokrat Parti, Philip Lee, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:59 Kaynak: İHA
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