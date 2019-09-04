Son Dakika Haberleri: - İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti- Başkent Londra'daki Brexit...
Son Dakika Güncel Haber

- İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti- Başkent Londra'daki Brexit...

3 saat önce

- İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti Başkent Londra'daki Brexit protestoları devam ediyorLONDRA - İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson...

- İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti

Başkent Londra'daki Brexit protestoları devam ediyor

LONDRA - İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçmesi ile Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti.

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden çıkış tarihi olan 31 Ekim tarihi yaklaşırken hem Londra sokaklarındaki hem de İngiltere parlamentosundaki tansiyon giderek artıyor. Hem halk arasında hem de siyasiler arasındaki gerginlik devam ederken İngiliz Muhafazakar Parti üyesi Philip Lee'nin Brexit politikaları sebebi ile partisinden ayrılarak Demokrat Parti'ye geçtiğini duyurdu. Brexit krizi giderek derinleşirken Lee'nin son hamlesi ile birlikte Başbakan Boris Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti. Yaşanan bu son gelişme parlamentoda erken seçime gidilmesi yönünde bir oylamaya gidileceği ihtimalini güçlendirdi.

Parlamento önünde Brexit protestosu

Parlamento da gerçekleştirilen oturum esnasında, Parlamento binası önünde buluşan yüzlerce İngiliz vatandaşı da Johnson ve ekibini istifaya çağırdı.

Philip Lee, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı
'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İngiltere Başbakanı Johnson parlamentodaki üstünlüğünü kaybetti- Başkent Londra'daki Brexit...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]