Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

Kaynak: AA

Boris Johnson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Başbakanı Johnson partisinden güvenoyu aldı - Son Dakika

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