İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti - Son Dakika
BBC

İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti

20.11.2020 17:17
İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor.

Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

Johnson raporu açıklamadı

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.





Soruşturma, Patel'den kötü muamele gördüğünü öne süren üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Şubat sonunda istifa etmesinden sonra başlatılmıştı. Patel'in bakanlıkta bir "korku ortamı" yarattığını söyleyen Philip Rutnam adlı yetkili hükümete dava açmıştı.

Rapor Patel'in İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma bakanlığı yaptığı dönemleri kapsıyor.

'Kötü muamele sonrası intihar girişimi'

Priti Patel'in Ekim 2015'te Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde hakarete uğradığı söylenen bir çalışanın aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.

Bu çalışanın daha sonra devletten 25 bin sterlin tazminat aldığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan'ın başdanışmanı Dominic Cummings ve İletişim Direktörü Lee Cain de geçen hafta istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti

Süleyman Soylu, Boris Johnson, İngiltere, İstifa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı Ailesiyle birlikte ziyaret için Çanakkale'ye giden vatandaş, polis kontrol noktasında hayatının şokunu yaşadı         
10:13
Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi         
10:00
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:52:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel'e destek verdi, danışmanı istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei