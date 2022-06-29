İngiltere Başbakanı Johnson: "Putin artık daha fazla NATO görecek" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Putin artık daha fazla NATO görecek"

29.06.2022 10:59

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin batı sınırında "daha fazla NATO" göreceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin batı sınırında "daha fazla NATO" göreceğini söyledi.

Johnson, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne girerken gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Putin'in batı sınırlarında daha az NATO görmeyi umduğunu belirten Johnson, "Ama tamamen yanıldı. Putin artık daha fazla NATO görecek." dedi.

Madrid'deki NATO Zirvesi'nin birçok açıdan tarihi nitelik taşıdığını vurgulayan Johnson, "Finlandiya ve İsveç gibi iki yeni üyemiz olacak. Bu ittifakımız için büyük bir adım." ifadesini kullandı.

Johnson, zirvede Ukrayna'ya daha fazla destek kararı alacaklarını, NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendireceklerini aktardı.

İspanya: "Dönem birlik olma dönemi"

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de zirvenin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'ndaki medya merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Robles, dün imzalanan üçlü muhtırayla ilgili, " Türkiye'nin vetoyu kaldırmasını çok olumlu karşılıyoruz. İspanya, Türkiye'de Patriot füze savunma sistemi bulunduran bir ülke. Biz her ülkenin kendi pozisyonuna saygı gösteriyoruz ama dün birlik mesajı vermek için büyük bir çaba gösterildi. Dönem birlik olma dönemi." diye konuştu.

İspanya olarak Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından gösterilen çabaları çok pozitif bir haber olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Robles, "İspanya, bu anlaşmanın Madrid'de olmasından dolayı da ayrı bir memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Putin artık daha fazla NATO görecek' - Son Dakika

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