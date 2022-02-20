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İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"

20.02.2022 02:26
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini bildirdi.

Johnson, BBC'ye verdiği ve tamamı TSİ ile 12.00'da yayınlanacak röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" - Son Dakika
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