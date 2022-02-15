Üye Girişi
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'dan karışık sinyaller geliyor" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'dan karışık sinyaller geliyor"

15.02.2022 17:08
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'dan karışık sinyaller geliyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'dan şu anda "karışık sinyaller" geldiğini ancak Rus askeri faaliyetlerine ilişkin son istihbaratın "ümitlendirici" olmadığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'dan şu anda "karışık sinyaller" geldiğini ancak Rus askeri faaliyetlerine ilişkin son istihbaratın "ümitlendirici" olmadığını bildirdi.

Johnson, Ukrayna'daki durumun ele alındığı Acil Durum Kabine Toplantısının (COBRA) ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da açıkça "diplomatik bir açılımın işaretleri" bulunduğunu ancak, istihbaratın "hala umut verici olmadığını" söyleyen Johnson, Ukrayna sınırı yakınında Rus sahra hastaneleri inşa edildiğine ve daha fazla taburun sınıra yaklaştırıldığına dikkati çekti.

Johnson, bunun "işgale hazırlık" olarak yorumlanabileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Şu anda gördüğümüz karışık sinyaller ve özellikle ekonomik yaptırımlar konusunda çok sert ve birlik içinde kalmamız için daha fazla neden var." dedi.

"Hala diplomasi için bir yol var"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği iddiasının sorulması üzerine Johnson, Moskova'nın "neredeyse her an harekete geçmeye hazır büyük bir hazırlığı" olduğunu söyledi.

Johnson, hala diplomasi için bir yol olduğunu düşündüklerini ve Rus tarafından bazı olumlu işaretler gördüklerini dile getirerek, "Eğer bu doğruysa, hadi bunun üzerine inşa edelim." ifadesini kullandı.

-"İngiltere'nin Kiev büyükelçiliği açık kalacak"

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Rus bankalarını ve şirketlerini hedef alan sert yaptırımları uygulamaya hazır olduklarının altını çizdi.

Ayrıca Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini sürdürmek için başkent Kiev'deki İngiliz büyükelçiliğinin faaliyetlerine devam edeceğini aktardı.

Risklerin hala sürdüğünü, bu nedenle kararın sürekli inceleme altında tutulacağını söyleyen Johnson, ancak, İngiltere'nin büyükelçiliğini "mümkün olduğunca uzun süre" açık tutma istediğini ifade etti.

YORUMLAR
500

Ukrayna, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rusya'dan karışık sinyaller geliyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
16:05 14 kadınla evlendi, 14'ünü de dolandırdı! Hindistanlı Kazanova'nın marifetleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:14:47. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'dan karışık sinyaller geliyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement