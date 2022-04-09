İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz"

09.04.2022 22:37
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Johnson, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

"Geri çekilmesi taktiksel"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Johnson, bu nedenle Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz dostlarınız elimizden gelen desteği sunmaya devam ediyoruz. Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Sadece bankalardaki varlıkları dondurmak ve oligarklara yaptırım uygulamakla kalmayacağız, aynı zamanda Rus hidrokarbonlarının kullanımından da uzaklaşacağız."

Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik destek vereceklerini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu arada Ukrayna'nın başarılı olması, Ukrayna'nın kazanması ve Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yapılacak çok şey var." dedi.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Öncesinde ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Johnson'ın Kiev'de olduğu Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Boris Johnson, England, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
22:31 Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yle 0-0 berabere kaldı
22:28 Canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya İmamoğlu'ndan çok konuşulacak ifadeler: Zavallılar
22:24 Nefes kesen karşılaşma! Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti
22:02 İBB'nin Ramazan etkinliklerinde söylenen şarkı eleştiri aldı: Kaç kadeh kırıldı şu sarhoş gönlümde
21:58 Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü dolu sözler: Bizim ligimize fazla
21:56 Seçim anketinde yeni sonuçlar: CHP ve DEVA Partisi dikkat çekti
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 22:52:43. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement