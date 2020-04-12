İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



Downing Street'ten yapılan açıklamada, korona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Açıklamada, 55 yaşındaki Johnson'ın sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine bir süre daha çalışmayacağı ifade edildi.



Boris Johnson, korona virüs testinin pozitif çıkmasından 10 gün sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine Londra'daki St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Johnson, daha sonra yoğun bakımdan çıkarılmıştı.



Boris Johnson'ın korona virüs semptomları gösterdiği için kendisini karantinaya alan hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da sosyal medya hesabından destek mesajı gönderenlere ve sağlık ekibine teşekkür etti. - LONDRA