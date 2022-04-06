İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor"

06.04.2022 17:21
İngiltere Başbakanı Johnson: "Ukrayna'da gördüklerimiz soykırımdan çok uzak görünmüyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça şehrinde yaptıklarının "soykırımdan çok uzak görünmediği" söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'nın Buça şehrinde yaptıklarının "soykırımdan çok uzak görünmediği" söyledi.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev etrafındaki bölgelerden ayrılmasının ardından ortaya çıkan sokaklardaki sivillere ait cesetler ve toplu mezar görüntülerine işaret ederek, "Korkarım ki Buça'da olanlara baktığınız zaman, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'da yaptıklarından gördüklerimiz, bana soykırımdan çok uzak görünmüyor." dedi.

İngiliz Başbakan, böylece ilk kez Rus güçlerinin Ukrayna'daki eylemlerini tanımlamak için "soykırım" ifadesini kullandı.

İnsanların olanlara tepki vermesinin şaşırtıcı olmadığını da ifade eden Johnson, "Vladimir Putin rejimine" yönelik daha fazla yaptırım kararı alınacağından şüphe duymadığını söyledi.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da dün yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen görüntüler, sokaklara atılan cesetler, toplu mezarlar ve tecavüzlerle ilgili haberlere atıfta bulunarak, bunların "muhtemelen bir soykırım kanıtı" olduğunu söylemişti.

Uydu fotoğrafları Rusya'yı yalanlıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

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Ukrayna, England, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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