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İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi

14.02.2022 15:54
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata" olacağı uyarısında bulunarak, işgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren işaretlerin olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata" olacağı uyarısında bulunarak, işgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren işaretlerin olduğunu bildirdi.

İskoçya'ya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata, Rusya için felaket" olacağına işaret ederek, "Bir uçurumun kenarındayız ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atması için hala zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, İngiliz hükümetinin, Rusya'yı işgalden caydırmak için "çok sert" yaptırımlar uygulamaya hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Batı'ya, Rus saldırganlığına karşı "birlikte durma" çağrısında bulunan Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu takas edemeyeceklerini kaydetti.

Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin yakın olup olmadığı sorusu üzerine, işgalin planlandığına dair "kanıtların oldukça açık" olduğunu ve Ukrayna sınırında yaklaşık 130 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

"İşgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren başka işaretler de var" diyen Johnson, Ukrayna'daki durumun son derece endişe verici ve tehlikeli olduğunu belirtti.

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Boris Johnson, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'daki durumun çok tehlikeli olduğunu söyledi - Son Dakika


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